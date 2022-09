Non vi piacciono le vostre ginocchia? O semplicemente mostrano molto i segni del tempo che passa? Qui una soluzione... (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il nuovo trattamento medico-estetico Biofilling serve per combattere lassità localizzate e perdita di tono, garantendo in generale giovinezza a tutto il corpo. Attività fisica e diete, infatti, non sempre possono agire su alcuni inestetismi più radicati. Il dott.Sergio Noviello, chirurgo estetico e direttore sanitario di Milano Estetica ci spiega come agisce il trattamento e i suoi benefici. Bende e bendaggi drenanti anti cellulite guarda le foto Leggi anche › ginocchia: dal filler alla radiofrequenza per ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il nuovo trattamento medico-estetico Biofilling serve per combattere lassità localizzate e perdita di tono, garantendo in generale giovinezza a tutto il corpo. Attività fisica e diete, infatti, non sempre possono agire su alcuni inestetismi più radicati. Il dott.Sergio Noviello, chirurgo estetico e direttore sanitario di Milano Estetica ci spiega come agisce il trattamento e i suoi benefici. Bende e bendaggi drenanti anti cellulite guarda le foto Leggi anche ›: dal filler alla radiofrequenza per ...

