Milano, Area B, saranno 483.000 le auto dell'hinterland che non potranno circolare dal 1° ottobre (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dall'1 ottobre 2022 partirà a Milano la nuova fase dell'Area B, che estenderà il divieto di circolazione anche alle autovetture per trasporto persone benzina Euro 2 e a quelle diesel Euro 5, con ... Leggi su motori.quotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dall'12022 partirà ala nuova faseB, che estenderà il divieto di circolazione anche allevetture per trasporto persone benzina Euro 2 e a quelle diesel Euro 5, con ...

ManuelaMassucci : RT @leosiligato: Se vuoi chiedere a @BeppeSala di posticipare i nuovi divieti della #areab a #Milano firma questa petizione: - greencityit : Milano, dall’1 ottobre al via la nuova fase dell’Area B: Con le nuove restrizioni dell’Area B non potranno accedere… - AnsaLombardia : Milano: Sala, escluso tavolo su Area B a tre giorni dal via. 'Tema è chiaro da un anno e mezzo, basta proroghe' |… - APIdal1946 : Aggiornamenti dal Comune di Milano! Area B: divieto di circolazione veicoli dal 1° ottobre 2022 Hai verificato il p… - disinformate_it : RT @Avvenire_Nei: Stop alle auto in Area B, Milano (e non solo) chiude ai veicoli meno recenti -