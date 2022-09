Intel ha scelto il Veneto per la fabbrica di microchip (Di mercoledì 28 settembre 2022) Intel ha scelto il Veneto per realizzare l'impianto per l'assemblaggio dei microchip, che rientra nel piano decennale da 80 miliardi di euro pianificato dalla compagnia statunitense per rilanciare le azioni dell'Europa come base produttiva di chip e ridurre così la dipendenza del mondo occidentale dai paesi asiatici. Pur se gli investimenti più corposi sono stati fissati in Germania, il nuovo corso di Intel mette sul piatto per l'Italia circa 4,5 miliardi di euro per la costruzione dello stabilimento che sorgerà a Vigasio, in provincia di Verona. Dopo un lungo duello a due con Mirafiori a Torino (e in parte minore con Catania, dove c'è l'impianto di STMicroelectronics), la scelta finale ha premiato il Veneto, almeno stando a quanto anticipato da Reuters, che ha avuto confidenze da due ... Leggi su panorama (Di mercoledì 28 settembre 2022)hailper realizzare l'impianto per l'assemblaggio dei, che rientra nel piano decennale da 80 miliardi di euro pianificato dalla compagnia statunitense per rilanciare le azioni dell'Europa come base produttiva di chip e ridurre così la dipendenza del mondo occidentale dai paesi asiatici. Pur se gli investimenti più corposi sono stati fissati in Germania, il nuovo corso dimette sul piatto per l'Italia circa 4,5 miliardi di euro per la costruzione dello stabilimento che sorgerà a Vigasio, in provincia di Verona. Dopo un lungo duello a due con Mirafiori a Torino (e in parte minore con Catania, dove c'è l'impianto di STMicroelectronics), la scelta finale ha premiato il, almeno stando a quanto anticipato da Reuters, che ha avuto confidenze da due ...

damianofaraone : RT @aless_marchetti: Secondo @Reuters la multinazionale USA #Intel avrebbe scelto #Vigasio, nel Veronese, come sede per la sua fabbrica di… - ECrivellaro : ??#Intel avrebbe scelto la città di Vigasio, in Veneto, per il suo impianto di packaging e assemblaggio in Italia.… - Cardocan1 : RT @aless_marchetti: Secondo @Reuters la multinazionale USA #Intel avrebbe scelto #Vigasio, nel Veronese, come sede per la sua fabbrica di… - laurapelosovr : RT @TgVerona: Il governo di Mario Draghi e Intel hanno scelto Vigasio, in provincia di Verona, come sito italiano per una nuova fabbrica di… - tsken_ : Portare altra ricchezza, dove.. di ricchezza ce n'è già abbastanza.. VERGOGNA!!! -