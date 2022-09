Il verdetto delle urne è netto | ma il futuro governo sarà un sorvegliato speciale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Il: la destra sovranista ha vinto le ultime elezioni politiche, c’è poco da discutere. La legittimità di un voto democratico, tuttavia, non si traduce in automatico in legittimità di una proposta politica, se questa deraglia dal dettato costituzionale e dal rispetto dei diritti umani. Il– che molto probabilmente avrà Giorgia Meloni come presidente del Consiglio –su questi temi. La legittimità di un voto democratico non si traduce, infatti, in automatico in qualità della democrazia. Il partito di Giorgia Meloni è alleato con la peggiore destra europea. A partire da Orban, il cui regime è stato recentemente bollato dall’Ue come non democratico. Per non parlare ...