Hailey Bieber risponde ai fan di Justin e Selena Gomez: “Io l’ho rubato a lei?” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tra la fine degli anni 90 e l’inizio dei 00 c’erano Justin Timberlake e Britney Spears, poi la coppia d’oro del pop è diventata quella formata da Selena Gomez e Justin Bieber. Tra i due però non è finita bene e il ritorno di fiamma del 2017 è durato meno di un anno. Adesso il cantante di Sorry sta con Hailey Bieber, i due si sono sposati, ma nonostante tutto molti fan di Justin e Selena non hanno digerito la cosa. La figlia di Stephen Baldwin viene attaccata quotidianamente sui social dagli utenti che sperano che Bieber e la Gomez tornino insieme. Molti sono convinti che Justin non abbia mai smesso di amare Selena e che per questo Hailey abbia ... Leggi su biccy (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tra la fine degli anni 90 e l’inizio dei 00 c’eranoTimberlake e Britney Spears, poi la coppia d’oro del pop è diventata quella formata da. Tra i due però non è finita bene e il ritorno di fiamma del 2017 è durato meno di un anno. Adesso il cantante di Sorry sta con, i due si sono sposati, ma nonostante tutto molti fan dinon hanno digerito la cosa. La figlia di Stephen Baldwin viene attaccata quotidianamente sui social dagli utenti che sperano chee latornino insieme. Molti sono convinti chenon abbia mai smesso di amaree che per questoabbia ...

Ale53134087 : RT @JustinTeamITA: Hailey Bieber quando le è stato chiesto come lei e Justin hanno costruito la fiducia del loro legame: “ Justin è davvero… - girlwithcazzo : RT @JustinTeamITA: “Ci siamo anche parlate dopo il matrimonio con Justin. Per questo vi dico che c’è rispetto e c’è amore tra di noi, noi s… - notchicca : RT @bizzls: Detto ciò continuerò ad indossare i miei occhiali vogue x hailey bieber mentre ho una full face di rare beauty, buon scannament… - Ale53134087 : RT @JustinTeamITA: “Ci siamo anche parlate dopo il matrimonio con Justin. Per questo vi dico che c’è rispetto e c’è amore tra di noi, noi s… - noctuashero : RT @drewxslover: a quanto pare le donne hanno il diritto di dire la loro versione della storia tranne quando si parla di hailey bieber -