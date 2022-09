Governo: Donzelli (Fdi), 'presto per ministri, più probabile Salvini di me' (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Adnkronos) - “Non mi permetterei mai di parlare ora di lista di ministri per rispetto istituzionale. Giorgia Meloni non ha ancora ricevuto alcun incarico”. Così Giovanni Donzelli, coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia, ospite a The Breakfast Club su Radio Capital. “Un ministro del Pnrr? Non mi sono posto il problema - risponde l'esponente di Fdi - In Italia c'è la tentazione di fare un ministero ogni volta che c'è un nuovo tema. Si devono semplicemente portare avanti i progetti e adeguare il Pnrr ai mutati cambiamenti internazionali”. Sulla possibilità che diventi ministro, Donzelli risponde: “Un ministero per me o per Salvini? Più probabile per Salvini che per Donzelli. Non so quale ministero, non se ne può parlare oggi. Posso parlare di me, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Adnkronos) - “Non mi permetterei mai di parlare ora di lista diper rispetto istituzionale. Giorgia Meloni non ha ancora ricevuto alcun incarico”. Così Giovanni, coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia, ospite a The Breakfast Club su Radio Capital. “Un ministro del Pnrr? Non mi sono posto il problema - risponde l'esponente di Fdi - In Italia c'è la tentazione di fare un ministero ogni volta che c'è un nuovo tema. Si devono semplicemente portare avanti i progetti e adeguare il Pnrr ai mutati cambiamenti internazionali”. Sulla possibilità che diventi ministro,risponde: “Un ministero per me o per? Piùperche per. Non so quale ministero, non se ne può parlare oggi. Posso parlare di me, ...

