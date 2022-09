Elenoire Ferruzzi crolla in lacrime: il motivo e la reazione di Luca (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le lacrime di Elenoire Ferruzzi Elenoire Ferruzzi dopo la puntata del GF Vip 7, andata in onda lunedì, si è un po’ spenta. Questo perché nel corso dell’appuntamento si è parlato dei suoi sentimenti per Luca Salatino, il quale però non ricambia dato che è follemente innamorato della sua fidanzata Soraia Ceruti. La gieffina ha L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ledidopo la puntata del GF Vip 7, andata in onda lunedì, si è un po’ spenta. Questo perché nel corso dell’appuntamento si è parlato dei suoi sentimenti perSalatino, il quale però non ricambia dato che è follemente innamorato della sua fidanzata Soraia Ceruti. La gieffina ha L'articolo proviene da Novella 2000.

trash_italiano : Più che l'entrata di Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi al #GFVIP, io ho bisogno di vedere come Barbara parlerà di l… - GrandeFratello : Di certo ha le idee molto chiare... la DIVA di questa edizione DEVE essere lei. A lei del giudizio altrui, semplice… - trash_italiano : Dicembre 2022, Cinecittà La produzione del #GFVIP e Alfonso Signorini decidono di far entrare una nuova concorrent… - IsaeChia : #GfVip 7, momento di cedimento per Elenoire Ferruzzi che crolla tra le braccia di Luca Salatino: “Non si chiude un… - tuttopuntotv : Crisi di pianto per Elenoire Ferruzzi al GF Vip 7: “Il capitolo non è chiuso” #gfvip #gfvip7 #ElenoireFerruzzi… -