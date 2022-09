"È l'erede di Mussolini". L'ultima follia di Scurati sulla Meloni (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lo scrittore fissato con il fascismo rilancia l'allarme: "Il programma di Fratelli d'Italia è chiaramente reazionario, viene dal neofascismo del dopoguerra" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lo scrittore fissato con il fascismo rilancia l'allarme: "Il programma di Fratelli d'Italia è chiaramente reazionario, viene dal neofascismo del dopoguerra"

manymendes05 : RT @amaricord: La stampa estera parla di ritorno al fascismo e della Meloni come erede di Mussolini, in Italia non vedremo mai questi titol… - SerenaMalik7 : RT @amaricord: La stampa estera parla di ritorno al fascismo e della Meloni come erede di Mussolini, in Italia non vedremo mai questi titol… - 17HEARTEATER_ : RT @amaricord: La stampa estera parla di ritorno al fascismo e della Meloni come erede di Mussolini, in Italia non vedremo mai questi titol… - Daniela61294378 : RT @amaricord: La stampa estera parla di ritorno al fascismo e della Meloni come erede di Mussolini, in Italia non vedremo mai questi titol… - itsclaudia97 : RT @amaricord: La stampa estera parla di ritorno al fascismo e della Meloni come erede di Mussolini, in Italia non vedremo mai questi titol… -