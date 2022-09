Coppa Agostoni | percorso e partecipanti

Leggi su blogciclismo

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Comincia il trittico lombardo e lo fa con la prova della, in programma nella giornata di giovedì 29 settembre e arrivata alla sua 75a edizione. La corsa brianzola lo scorso anno era stata vinta da Alexey Lutsenko in volata su Matteo Trentin, con Alessandro Covi che completò il podio. LEGGI ANCHE: Giro di Croazia:Ildella: su e giù per le colline brianzole Ilsi estende nella zona di Lissone per un totale di 193 km. Si tratta di un tracciato collinare e con la presenza di salite brevi ma intense da ripetere diverse volte e che metteranno alla prova i corridori. Si comincia in leggera salita e si prosegue in questo modo fino al primo passaggio a Sirtori (1.7 km al 4.8%). ...