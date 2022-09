ATP 250 SOFIA, SINNER-BORGES: JANNIK TORNA NEL GIARDINO DI CASA (Di mercoledì 28 settembre 2022) Rieccolo JANNIK, di nuovo nel luogo dove la festa di solito è la regola. Almeno da due anni a questa parte, perché SOFIA rimembra all’altoatesino solo dolci ricordi: 9 partite disputate, altrettante vittorie e appena due set lasciati per strada, nulla pensando ai due titoli ATP 250 messi in bacheca. Quello del 2020 fu il successo della rivelazione, il primo torneo vinto nel circuito maggiore. Quello dell’anno passato, una sorta di conferma di un talento fuori dall’ordinario, il terzo titolo conquistato nel corso di una stagione bella e felice come poche altre (ne sarebbe arrivato un altro tre settimane più tardi, ad Anversa). Il 2022 con JANNIK è stato meno benevolo, con la vittoria di Umago sul futuro numero 1 del mondo Alcaraz a impreziosire un’annata comunque piena di lampi di classe assoluta, ma che adesso è pronta a entrare in una ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 28 settembre 2022) Rieccolo, di nuovo nel luogo dove la festa di solito è la regola. Almeno da due anni a questa parte, perchérimembra all’altoatesino solo dolci ricordi: 9 partite disputate, altrettante vittorie e appena due set lasciati per strada, nulla pensando ai due titoli ATP 250 messi in bacheca. Quello del 2020 fu il successo della rivelazione, il primo torneo vinto nel circuito maggiore. Quello dell’anno passato, una sorta di conferma di un talento fuori dall’ordinario, il terzo titolo conquistato nel corso di una stagione bella e felice come poche altre (ne sarebbe arrivato un altro tre settimane più tardi, ad Anversa). Il 2022 conè stato meno benevolo, con la vittoria di Umago sul futuro numero 1 del mondo Alcaraz a impreziosire un’annata comunque piena di lampi di classe assoluta, ma che adesso è pronta a entrare in una ...

