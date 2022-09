sportli26181512 : Alex Sandro e De Vrij, la stagione più dura. Quanti rimpianti per Juve e Inter: Alex Sandro e De Vrij, la stagione… - aricosciaa : RT @juanito92x: 3 cose che mi danno estremamente fastidio la pubblicità di audible-Roberto Saviano su YouTube la chiamata di una compagnia… - Gazzetta_it : #LaBorsadiPedullà: Alex Sandro e De Vrij, la stagione più dura. Quanti rimpianti per Juve e Inter - AntonioSanciu27 : RT @juanito92x: 3 cose che mi danno estremamente fastidio la pubblicità di audible-Roberto Saviano su YouTube la chiamata di una compagnia… - __Dan96_ : RT @juanito92x: 3 cose che mi danno estremamente fastidio la pubblicità di audible-Roberto Saviano su YouTube la chiamata di una compagnia… -

Ci sono storie che finiscono senza la necessità di porsi tante domande.e Stefan De Vrij hanno radici diverse, ma la logica è sempre la stessa: fine di un ciclo. Entrambi i contratti sono in scadenza, oggi le percentuali di un rinnovo non sono superiori al 25 ...Calciomercato Juventus, Bensebaini subito per 'liberarsi' diRamy Bensebaini ©LaPresseOltre agli acquisti, ci sarà bisogno di operare anche qualche cessione. Tra i giocatori di cui la ...In casa Juve c'è un ruolo scoperto. Alex Sandro e De Sciglio non convincono in pieno e si cerca un elemento che possa ricoprire in modo convincente la posizione di esterno basso a sinistra. Secondo qu ...Secondo quanto riporta la Bild, il club bianconero si sarebbe già mosso per l'algerino, esterno basso del Borussia Moenchengladbach ...