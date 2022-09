Aborto | in mille al corteo di Milano | vogliamo tutele

rep_milano : A Milano mille in piazza per difendere l'aborto: 'Basta consigli, vogliamo tutele' - VianiLudovica : RT @MaRachele_: Che si sappia: hanno già iniziato a toccarci il diritto all’aborto. L’#astensione e altri mille modi per negare un diritto.… - MaRachele_ : Che si sappia: hanno già iniziato a toccarci il diritto all’aborto. L’#astensione e altri mille modi per negare un… - CassineraDanilo : RT @elenorrossi: @GiulioFranco2 @PossibileIt Il terzo mese è già un compromesso al ribasso tanto che l'aborto terapeutico va fino al 6 mes… - elenorrossi : @GiulioFranco2 @PossibileIt Il terzo mese è già un compromesso al ribasso tanto che l'aborto terapeutico va fino a… -

La Repubblica

E' lo scritta nera sullo striscione rosa che ha aperto il corteo della manifestazione organizzata stasera a Milano da 'Non una di meno' per la Giornata internazionale per l'sicuro. Circa un ...Sono almeno un migliaio le partecipanti e i partecipanti alla manifestazione organizzata per stasera a Milano da " Non una di meno " in occasione della Giornata internazionale per l'sicuro. Al ... A Milano mille in piazza per difendere l'aborto, cori contro Meloni: "Basta consigli, vogliamo tutele" "Aborto libero sicuro e diritti. Molto di più di 194". E' lo scritta nera sullo striscione rosa che ha aperto il corteo della manifestazione organizzata stasera a Milano da 'Non una di meno' per la Gi ...La manifestazione organizzata da "Non una di meno", presenti le attiviste che hanno promosso le proteste dopo la morte di Masha Amini ...