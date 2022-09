“Un volo di 9 metri”. Choc sulla giostra, terribile incidente per una 26enne: “Per il telefonino” (Di martedì 27 settembre 2022) Una ragazza di 26 anni rischia la vita dopo un volo di 9 metri. Era sulle montagne russe durante una sagra ed è caduta facendo un volo pazzesco. La giovane donna è precipitata russe riportando gravissime lesioni. La protagonista di questo drammatico incidente si chiama Shylah Rodden, 26 anni, stava partecipando a una sagra conosciuta come Royal Show, a Melbourne, in Australia. I testimoni hanno raccontato di aver assistito al terrificante volo. Pochi secondi dopo si è sentito un tonfo e poi si è vista un’enorme pozza di sangue. Shylah Rodden è volata dalle montagne russe: immediatamente è stata soccorsa ed è stata trasferita in ospedale. Ora si trova in terapia intensiva e lotta tra la vita e la morte. Secondo quanto riferito dalla polizia, che ha fatto una prima ricostruzione dei fatti, la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 settembre 2022) Una ragazza di 26 anni rischia la vita dopo undi 9. Era sulle montagne russe durante una sagra ed è caduta facendo unpazzesco. La giovane donna è precipitata russe riportando gravissime lesioni. La protagonista di questo drammaticosi chiama Shylah Rodden, 26 anni, stava partecipando a una sagra conosciuta come Royal Show, a Melbourne, in Australia. I testimoni hanno raccontato di aver assistito al terrificante. Pochi secondi dopo si è sentito un tonfo e poi si è vista un’enorme pozza di sangue. Shylah Rodden è volata dalle montagne russe: immediatamente è stata soccorsa ed è stata trasferita in ospedale. Ora si trova in terapia intensiva e lotta tra la vita e la morte. Secondo quanto riferito dalla polizia, che ha fatto una prima ricostruzione dei fatti, la ...

