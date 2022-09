Traffico Roma del 27-09-2022 ore 20:00 (Di martedì 27 settembre 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Traffico incolonnato sulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare dalla Roma Fiumicino e Ostia Acilia a seguire si rallenta tra via Laurentina a via Tuscolana è ancora tra via Prenestina via Nomentana interna si sta in coda tra Cassia bis e Salaria tra Nomentana e l’uscita per la Roma L’Aquila rallentamenti sulla tratto Urbano della A24 da via Filippo Fiorentini al raccordo anulare direzione fuori Roma trafficata la tangenziale est con rallentamenti tra Tiburtina Portonaccio e via Salaria direzione stadio e tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni code per incidente sulla Cristoforo Colombo tra il raccordo anulare via di Malafede verso Ostia si rallenta poi in uscita da Roma sulla Roma Fiumicino da ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 settembre 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazioneincolonnato sulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare dallaFiumicino e Ostia Acilia a seguire si rallenta tra via Laurentina a via Tuscolana è ancora tra via Prenestina via Nomentana interna si sta in coda tra Cassia bis e Salaria tra Nomentana e l’uscita per laL’Aquila rallentamenti sulla tratto Urbano della A24 da via Filippo Fiorentini al raccordo anulare direzione fuoritrafficata la tangenziale est con rallentamenti tra Tiburtina Portonaccio e via Salaria direzione stadio e tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni code per incidente sulla Cristoforo Colombo tra il raccordo anulare via di Malafede verso Ostia si rallenta poi in uscita dasullaFiumicino da ...

ItalianAirForce : #Scramble per 2 #Eurofighter del 51º Stormo dell'#AeronauticaMilitare che questa mattina sono decollati per interce… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - via del Mare ?????? Code tra via di Decima e via di Mezzocammino > Ostia #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 19:41 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente #Traffico - via Cristoforo Colombo ?????? CODE tra bivio Pontina e Via di Malafede > Ostia #Luceverde #Lazio - VittorioNotarf1 : @historyinmemes Il traffico di roma -