Renzi e Calenda avviano il percorso per far nascere un nuovo partito (intanto servirebbe un nome) (Di martedì 27 settembre 2022) In questo scenario che ricorda Adrian Brody zoppicante in una città distrutta (“Il pianista” di Roman Polanski), vai a capire cosa ci si inventerà. In questo campo anti-destra pieno di macerie, mentre il partito democratico apre di fatto un congresso che non si sa cosa sarà e tantomeno cosa deciderà, Carlo Calenda, che non è affatto entusiasta del voto di domenica, prova a cercare una strada per il Terzo Polo (che sarebbe ora si desse un nome decente) ripartendo da una prima pietra magari non solidissima ma che c’è, la pietra del 7,8% preso da Azione-Italia viva-Renew Europe. È un risultato che ha deluso chi, proprio come Calenda, sperava nelle due cifre: «L’obiettivo di fermare la destra e andare avanti con Draghi, che sarebbe stato possibile se avessimo avuto un risultato a due cifre, non è stato raggiunto». Già, è ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 settembre 2022) In questo scenario che ricorda Adrian Brody zoppicante in una città distrutta (“Il pianista” di Roman Polanski), vai a capire cosa ci si inventerà. In questo campo anti-destra pieno di macerie, mentre ildemocratico apre di fatto un congresso che non si sa cosa sarà e tantomeno cosa deciderà, Carlo, che non è affatto entusiasta del voto di domenica, prova a cercare una strada per il Terzo Polo (che sarebbe ora si desse undecente) ripartendo da una prima pietra magari non solidissima ma che c’è, la pietra del 7,8% preso da Azione-Italia viva-Renew Europe. È un risultato che ha deluso chi, proprio come, sperava nelle due cifre: «L’obiettivo di fermare la destra e andare avanti con Draghi, che sarebbe stato possibile se avessimo avuto un risultato a due cifre, non è stato raggiunto». Già, è ...

BelpietroTweet : Il centrodestra ottiene una evidente maggioranza (44%) Fdi vola oltre il 25%, tiene bene Forza Italia, cede la Lega… - LaVeritaWeb : Iv e Azione, unitisi a un mese dalle urne auspicando un Draghi bis, incassano un esito deludente. Nonostante il gra… - fattoquotidiano : Il leader di Azione si era dato come obiettivo la soglia del 10%, ma non ci arriva. E intanto Matteo è già volato a… - Michele20600106 : @Moonlightshad1 ??????E solo un pagliaccio letta come renzi e calenda. - LorenzoPinto03 : @ElisaFiaschi @CarloCalenda E Calenda si era per caso già presentato, perdendo, alle comunali di Roma? Allora vuol… -