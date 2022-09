Protesta inarrestabile delle donne in Iran | così sventolano il velo in strada | VIDEO

(Di martedì 27 settembre 2022) Inizia la dodicesima notte di proteste inin seguito alla morte della giovane Mahsa Amini, che si trovava in carcere dopo un arresto per avere indossato ilin modo non conforme alle regole della Repubblica islamica. Nonostante la dura repressione, che secondo le stimeorganizzazioni umanitarie ha già provocato 75 vittime, le manifestazioni organizzate dalleiane proseguono in diverse città, ma le restrizioni su Internet rendono difficile diffondere i, segnalano gli organizzatori. Uno dei pochi a disposizione mostra una donna che si toglie ile agita le braccia in aria nel quartiere Narmak di Teheran; ma si vedono analoghi gesti dianche a Sanandaj, nella provincia di origine di Amini, il Kurdistan, e un ...

draking989 : @elio_vito Ammazza, dieci cartellini in croce ! Che protesta poderosa ed inarrestabile! -

La Svolta

Annette Halle e a Wimbledon è di nuovo una locomotiva. Marin Cilic in finale lo ... Il ginocchio: due interventi. Poi Roger ci prova e ci pensa 14 mesi. E tutti lo aspettano, ...... avrebbe messo insieme una combinazionecontro il centro finanziario mondiale di ... In questo modo, laumanitaria internazionale si faceva sempre più forte, chiedendo la rimozione ... Il grido delle iraniane è inarrestabile Inizia la dodicesima notte di proteste in Iran in seguito alla morte della giovane Mahsa Amini, che si trovava in carcere dopo un arresto per ...Il voto del 25 settembre, caratterizzato da un forte astensionismo e da una legge elettorale infame, ha confermato le posizioni di un elettorato che ha ...