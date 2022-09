Prime immagini della serie tratta dal videogame “The last of us” (Di martedì 27 settembre 2022) Prime immagini di "The last of us", la serie tratta dal videogioco di Naughty dog per Playstation dal successo mondiale che andrà in onda su Sky nel 2023. Vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna Pedro Pascal Joel sopravvissuto che deve portare fuori dalla zona di quarantena Ellie, una 14enne interpretata da Bella Ramsey.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/09/Prime-immagini-della-serie-tratta-dal-videogame-The-last-of-us 20220926 video 19263122.mp4"/videoLa serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The last Of Us) che ne sono anche i ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 27 settembre 2022)di "Theof us", ladal videogioco di Naughty dog per Playstation dal successo mondiale che andrà in onda su Sky nel 2023. Vent'anni dopo la distruzioneciviltà moderna Pedro Pascal Joel sopravvissuto che deve portare fuori dalla zona di quarantena Ellie, una 14enne interpretata da Bella Ramsey.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/09/-dal--The--of-us 20220926 video 19263122.mp4"/videoLaè scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco TheOf Us) che ne sono anche i ...

