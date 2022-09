Mutuo under 36: Garanzia di Stato a rischio stop (Di martedì 27 settembre 2022) Ci sono dei problemi sul fronte del Mutuo under 36 con Garanzia di Stato: i motivi sono sempre quelli, inflazione e conflitto in Ucraina. Due fattori determinanti per l’impennata dei tassi, tant’è che ora le conseguenze si stanno ripercuotendo anche sui giovani che intendono acquistare la prima casa e che non potranno più usufruire di condizioni agevolate. Mutuo under 36 con Garanzia di Stato Consap: come funziona Stando infatti alle condizioni della Garanzia di Stato, il Fondo gestito dalla Consap, che è una società controllata dal Ministero del Tesoro, i giovani fino a 36 anni hanno la possibilità di ottenere un importo in prestito (fino a 250 mila euro) fruendo di condizioni agevolate, con un tasso annuo ... Leggi su risparmioggi (Di martedì 27 settembre 2022) Ci sono dei problemi sul fronte del36 condi: i motivi sono sempre quelli, inflazione e conflitto in Ucraina. Due fattori determinanti per l’impennata dei tassi, tant’è che ora le conseguenze si stanno ripercuotendo anche sui giovani che intendono acquistare la prima casa e che non potranno più usufruire di condizioni agevolate.36 condiConsap: come funziona Stando infatti alle condizioni delladi, il Fondo gestito dalla Consap, che è una società controllata dal Ministero del Tesoro, i giovani fino a 36 anni hanno la possibilità di ottenere un importo in prestito (fino a 250 mila euro) fruendo di condizioni agevolate, con un tasso annuo ...

