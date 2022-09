Montella | «L’Atalanta darà fastidio a tutti Vi dico la mia su Juve e Inter»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 27 settembre 2022) Vincenzo, allenatore dell’Adana Demirspor, ha parlato della situazione in Serie A a La Gazzetta dello Sport Vincenzo, allenatore dell’Adana Demirspor, ha parlato della situazione in Serie A a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Non immaginavopotessero avere questi problemi ma c’è tempo per recuperare, perché le rose sono ricche. E il Mondiale a metà stagione potrebbe riservare molte sorprese. Il Milan è solido e collaudato, ma il Napoli gioca benissimo: Spalletti geniale come sempre.». L'articolo proviene da Calcio News 24.