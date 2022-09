Link per le chiamate in arrivo su WhatsApp: telefonare sarà facilissimo (Di martedì 27 settembre 2022) WhatsApp è pronta ad aggiungere ai propri strumenti alcune funzioni per consentire l’invio di un Link di partecipazione a chiamate e l’introduzione delle videochiamate di gruppo criptate fino ad un massimo di 32 membri. Lo ha annunciato da poco proprio Mark Zuckerberg, CEO di Meta, dal proprio account Facebook. L’opzione ‘Link per le chiamate‘ sarà disponibile nella sezione ‘chiamate‘, così da creare il Link da condividere con i propri amici per poter lanciare chiamate con un tocco solo. Il CEO ha anche fatto sapere che è stato avviato il test per le videochiamate di gruppo criptate fino a 32 partecipanti: la funzione è, al momento, al vaglio dei beta tester con oltre 1000 test al dì per assicurare ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 settembre 2022)è pronta ad aggiungere ai propri strumenti alcune funzioni per consentire l’invio di undi partecipazione ae l’introduzione delle videodi gruppo criptate fino ad un massimo di 32 membri. Lo ha annunciato da poco proprio Mark Zuckerberg, CEO di Meta, dal proprio account Facebook. L’opzione ‘per ledisponibile nella sezione ‘‘, così da creare ilda condividere con i propri amici per poter lanciarecon un tocco solo. Il CEO ha anche fatto sapere che è stato avviato il test per le videodi gruppo criptate fino a 32 partecipanti: la funzione è, al momento, al vaglio dei beta tester con oltre 1000 test al dì per assicurare ...

