EugenioBerto70 : Esplode ordigno, uomo gravissimo nel Goriziano - messveneto : Esplode un ordigno, gravissimo un uomo di 34 anni: Ferito alle mani e alla parte alta del corpo: è stato trasportat… - Corriere : Gorizia esplode ordigno in una centrale elettrica: un ferito grave - ilgoriziano : San Pier d'Isonzo, gli esplode un ordigno bellico in mano: elitrasportato a Udine un 34enne. #Sanpierdisonzo #sores… - UdineseTV : Esplode un ordigno: giovane uomo gravemente ferito a San Pier d'Isonzo - -

I militari dell'Arma stanno indagando per cercare di capire la provenienza dell'e il motivo per cui la vittima dell'esplosione lo stesse maneggiando. . 27 settembre 2022Ferito alle mani e alla parte alta del corpo: è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale di ...Un uomo di 34 anni è rimasto gravemente ferito dall'esplosione di un ordigno nell'area della centrale elettrica di San Pier d'Isonzo (Gorizia). (ANSA) ...La vittima è un uomo di 34 anni che stava maneggiando la bomba: è stato portato all’ospedale di Udine in codice rosso. L’esplosione lo ha investito al volto e al torace ...