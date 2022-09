CalendEsercito 2023 | i partigiani con le stellette | l' esercito dimenticato

(Di martedì 27 settembre 2022) Mercoledì 27 settembre, nella Biblioteca Centrale dello Stato Maggiore, è stato presentato alla stampa il, dedicato alla vicenda del Corpo Italiano di Liberazione che combatté la Campagna d'Italia con gli Alleati. Circa duecentocinquanta mila uomini fra i quali nomi eccellenti: Curzio Malaparte (che narrerà l'esperienza di capitano del CIL ne La Pelle) ed il Conte Elia Rossi Passavanti, due volte Medaglia d'Oro al Valor Militare, legionario fiumano, deputato, Generale di Cavalleria e presidente dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria. “con le” come li definì Arrigo Petacco nel suo “Resistenza Tricolore”, saggio uscito qualche anno fa per i tipi di Mondadori. Quel Corpo Italiano di Liberazione raccoglieva infatti l'esperienza ...

Mercoledì 28 settembre alle 10.30 si terrà la diretta streaming della presentazione del Calendario dell'Esercito. La diretta streaming dell'evento, giunto alla sua 80ma edizione, sarà trasmesso su ANSA.il, sul sito dell'Esercito e sul suo canale youtube.Sarà presentato mercoledì 28 settembre, alle ore 10,30 nella biblioteca militare centrale di Palazzo Esercito a Roma, il Calendesercito 2023. Il calendario si popone come opera editoriale storica sul ruolo dell'Esercito italiano quale elemento propulsivo della riscossa per la liberazione della patria al fianco degli ...