Attilio Romita allo scontro con Giucas Casella al Grande Fratello Vip 2022 tra palpatine e accuse (Di martedì 27 settembre 2022) Per giorni si è parlato di Attilio Romita e delle sue esternazioni nella casa del Grande Fratello Vip 2022 e ieri sera qualcuno gliene ha chiesto conto in diretta. Non stiamo parlando di Alfonso Signorini che fino a questo momento ha fatto finta di niente, ma solo di Giucas Casella, il protagonista della scorsa edizione. Il mago è stato accusato da Attilio Romita di essere un viscidone richiamando alla mente dei suoi coinquilini il famoso momento della doccia con Delia Duran e Lulù Hailé Selassié ed è proprio a queste accuse che ha risposto ieri in diretta presentandosi nella casa. Attilio Romita aveva parlato di lui spiegando: “Giucas Casella ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 settembre 2022) Per giorni si è parlato die delle sue esternazioni nella casa delVipe ieri sera qualcuno gliene ha chiesto conto in diretta. Non stiamo parlando di Alfonso Signorini che fino a questo momento ha fatto finta di niente, ma solo di, il protagonista della scorsa edizione. Il mago è stato accusato dadi essere un viscidone richiamando alla mente dei suoi coinquilini il famoso momento della doccia con Delia Duran e Lulù Hailé Selassié ed è proprio a questeche ha risposto ieri in diretta presentandosi nella casa.aveva parlato di lui spiegando: “...

ludovicaram : RT @badgalvale: “TI FACCIO QUESTA DOMANDA E POI TI FACCIO NEL CASO LE SCUSE: TI SEI MAI RIVISTO IN QUEL VIDEO? TI SEI PIACIUTO? SI? ALLORA… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Giucas Casella è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto con Attilio Romita. In lacrime e urlando, l… - nocchi_rita : RT @Cali_Gr: La fierezza di chi sa di aver ragione, Il sorriso di chi ne combinerà altre. Attilio Romita, non un sogno, ma splendida realtà… - Scotty3451 : RT @Cali_Gr: La fierezza di chi sa di aver ragione, Il sorriso di chi ne combinerà altre. Attilio Romita, non un sogno, ma splendida realtà… - Zarathu20322327 : RT @Cali_Gr: La fierezza di chi sa di aver ragione, Il sorriso di chi ne combinerà altre. Attilio Romita, non un sogno, ma splendida realtà… -