Atp Sofia 2022: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 28 settembre con Musetti e Sonego (Di martedì 27 settembre 2022) Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 28 settembre al torneo Atp 250 di Sofia 2022. In campo due italiani, Lorenzo Sonego che torna a giocare dopo il trionfo a Metz e sfiderà il sempre insidioso spagnolo Zapata Miralles e Lorenzo Musetti che tenterà di avere la meglio contro una wild card di casa come Lazarov. Di seguito ecco la programmazione completa della giornata odierna. CENTRE COURT ore 11 Sonego vs Zapata Miralles non prima delle ore 13.30 Verdasco vs (6) Basilashvili non prima delle ore 17 Dimitrov vs Ivashka a seguire (WC) Lazarov vs (4) Musetti COURT 1 ore 11 Huesler vs (Q) Blancaneaux a seguire (Q) Struff vs Lajovic SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Ilcon glie l’didi28al torneo Atp 250 di. In campo due italiani, Lorenzoche torna a giocare dopo il trionfo a Metz e sfiderà il sempre insidioso spagnolo Zapata Miralles e Lorenzoche tenterà di avere la meglio contro una wild card di casa come Lazarov. Di seguito ecco lazione completa della giornata odierna. CENTRE COURT ore 11vs Zapata Miralles non prima delle ore 13.30 Verdasco vs (6) Basilashvili non prima delle ore 17 Dimitrov vs Ivashka a seguire (WC) Lazarov vs (4)COURT 1 ore 11 Huesler vs (Q) Blancaneaux a seguire (Q) Struff vs Lajovic SportFace.

sportface2016 : #AtpSofia, programma e orari di mercoledì #28settembre con Musetti e Sonego - telodogratis : Fognini-Vukic Atp Sofia oggi in tv: dove vederla in diretta e in streaming - mag_bess : RT @SuperTennisTv: Dopo Davis Cup e Laver Cup riprende la corsa alle #NittoATPFinals 2022! Ruud, Fritz e Norrie (11°) sono impegnati a Seo… - SuperTennisTv : Dopo Davis Cup e Laver Cup riprende la corsa alle #NittoATPFinals 2022! Ruud, Fritz e Norrie (11°) sono impegnati… - TuttocalcioS : Dopo il successo di #Sonego a Metz, è già tempo di nuovi tornei! Non prima delle 19:30, all'ATP 250 di Sofia, torna… -