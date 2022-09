(Di martedì 27 settembre 2022)ha fatto moltore di sé dopo aver lasciato la AEW. L’ex stella della WWE ha rescisso il contratto consensualmente, ma contro ogni pronostico, sembra che non lascerà la AEW. Durante una live di Instagram, infatti,ha annunciato che non ha lasciato la compagnia di Jacksonville, e che il suo addio sia una voce nata dal nulla e sfuggita di mano. In uno spezzone del live stream, la star della All Elite afferma che non c’è “nessuna cospirazione” dietro questa dichiarazione, e che si sta solo godendo un po’ di tempo libero prima di tornare a lottare, aggiungendo che lo farà in AEW. Ciò è in contrasto con quanto finora riportato in merito alla rescissione consensuale concessa all’ex leader della House of, e non solo: gli ultimi indizi in merito all’identità del White ...

Zona_Wrestling : AEW: Malakai Black parla chiaro, ecco il suo futuro - SpazioWrestling : AEW: Malakai Black parla del suo futuro e forse spegne le speranze #MalakaiBlack #AEW - TSOWrestling : Malakai Black smentisce tutto: presto tornerà in #AEW? #TSOW // #TSOS - MattiaBorsani : RT @Tuttowrestling: Malakai Black chiarisce il proprio status con la AEW #AEW #MalakaiBlack - Tuttowrestling : Malakai Black chiarisce il proprio status con la AEW #AEW #MalakaiBlack -

All - Atlantic Championship Fatal 4 Way : PAC batte Miro,Black & Clark Connors Primo titolo inper PAC che si laurea All - Atlantic Champion al termine di un grande Fatal 4 Way. La ...InterimWorld Heavyweight Championship Match: Jon Moxley vs Hiroshi Tanahashi All - Atlantic Championship Match: PAC vs Miro vsBlack o Penta Oscuro vs Tomohiro IshiiWomen's World ...Malakai Black ha fatto molto parlare di sé dopo aver lasciato la AEW. L'ex stella della WWE ha rescisso il contratto consensualmente, ma contro ogni pronostico, sembra che non lascerà la AEW. Durante ...At this time, AEW head Tony Khan is not going to grant any releases for those wrestlers that have requested it. Talking on Monday's Wrestling Observer Radio about Malakai Black's situation, Dave ...