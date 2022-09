X Factor 16 quando va in onda? Quando vanno in onda le repliche? (Di lunedì 26 settembre 2022) Giovedì 15 settembre ha preso il via la nuova stagione di X Factor, con Francesca Michielin alla conduzione del talent show. Non è questa l’unica novità, dato che anche la giuria è stata interessata da profondi rinnovamenti: come giudici troviamo infatti Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico. Come ormai consuetudine, X Factor ha aperto i battenti con le Auditions, a cui seguono i Bootcamp. Il talent show va in onda ogni giovedì su Sky Uno in differita (le registrazioni sono già state completate, ndr), mentre per vedere le puntate in chiaro su Tv8 bisogna attendere una settimana. Per essere più chiari, la puntata di giovedì 15 settembre su Sky Uno è stata poi trasmessa su Tv8 mercoledì 21 settembre. Mercoledì 28 settembre su Tv8 andrà invece in onda la puntata trasmessa giovedì ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 26 settembre 2022) Giovedì 15 settembre ha preso il via la nuova stagione di X, con Francesca Michielin alla conduzione del talent show. Non è questa l’unica novità, dato che anche la giuria è stata interessata da profondi rinnovamenti: come giudici troviamo infatti Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico. Come ormai consuetudine, Xha aperto i battenti con le Auditions, a cui seguono i Bootcamp. Il talent show va inogni giovedì su Sky Uno in differita (le registrazioni sono già state completate, ndr), mentre per vedere le puntate in chiaro su Tv8 bisogna attendere una settimana. Per essere più chiari, la puntata di giovedì 15 settembre su Sky Uno è stata poi trasmessa su Tv8 mercoledì 21 settembre. Mercoledì 28 settembre su Tv8 andrà invece inla puntata trasmessa giovedì ...

