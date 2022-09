VIDEO Mihajlovic torna a Bologna | l’incontro con la Curva

(Di lunedì 26 settembre 2022) Un salto acon lato nella città in cui ha allenato dal gennaio 2019 ad inizio settembre

francobus100 : Il video del regalo dei tifosi del Bologna a Sinisa Mihajlovic //corrieredibologna.corriere.ithttps://video.corrier… - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Bologna, il ritorno di Sinisa Mihajlovic: il tecnico incontra la Curva - Mediagol : VIDEO Bologna, il ritorno di Sinisa Mihajlovic: il tecnico incontra la Curva - CalcioWeb : Sinisa #Mihajlovic è tornato a #Bologna dopo l'esonero: l'omaggio della Curva rossoblu | VIDEO - Sport_Fair : Sinisa #Mihajlovic torna a #Bologna: l'incontro con la Curva e l'omaggio al tecnico serbo | VIDEO -

Corriere

La curva dei rossoblù ha omaggiato il tecnico con una bandiera della Serbia che gli stessi tifosi hanno esposto a ogni partita della gestione. Al ricevere il dono, Sinisa ha sentenziato: "...La moglie di, Arianna Rapaccioni, ha immortalato il momento e postato ilsui suoi social. Il video del regalo dei tifosi del Bologna a Sinisa Mihajlovic Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Bologna sempre più seccata per quanto accaduto a Sinisa Mihajlovic, anche perché il cambio di panchina non ha sortito grandi effetti.