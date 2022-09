Stop mascherine su mezzi pubblici, Pregliasco: “Situazione lo permette” (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Stop alle mascherine sui mezzi di trasporto pubblici dal 30 settembre. Dal 1 ottobre non sarà infatti più obbligatorio indossare il dispositivo di protezione sui trasporti pubblici, compresi i mezzi adibiti al trasporto scolastico, e per entrare negli ospedali, negli ambulatori medici e Rsa. “Ad oggi la Situazione ce lo permette. E, come posso constatare anche per esperienza personale sui treni, c’è ormai molta insofferenza, non adesione all’obbligo e difficoltà a farlo rispettare”, commenta all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all’Università Statale di Milano, sottolineando però la necessità di continuare a monitorare con attenzione il quadro epidemiologico e, in caso di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) –allesuidi trasportodal 30 settembre. Dal 1 ottobre non sarà infatti più obbligatorio indossare il dispositivo di protezione sui trasporti, compresi iadibiti al trasporto scolastico, e per entrare negli ospedali, negli ambulatori medici e Rsa. “Ad oggi lace lo. E, come posso constatare anche per esperienza personale sui treni, c’è ormai molta insofferenza, non adesione all’obbligo e difficoltà a farlo rispettare”, commenta all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, docente di Igiene all’Università Statale di Milano, sottolineando però la necessità di continuare a monitorare con attenzione il quadro epidemiologico e, in caso di ...

StracciVolano : Tra poco sarà finita. Addio dal 1° ottobre a mascherine su bus e treni, da novembre stop anche al lavoro. Ma green… - CosenzaChannel : Covid, in Italia stop alle mascherine su mezzi pubblici e negli ospedali - telodogratis : Stop mascherine su mezzi pubblici e in ospedali, Pregliasco: “Situazione lo permette” - News24_it : Stop mascherine su mezzi pubblici e in ospedali, Pregliasco: 'Situazione lo permette' - ledicoladelsud : Stop mascherine su mezzi pubblici, Pregliasco: “Situazione lo permette” -