Spaccio di hashish e marijuana in piazza ‘La Garde’ a Montesarchio: revocato l’obbligo di dimora per un 23enne (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Era stato arrestato il 16 Aprile perché trovato in possesso di 20 gr di sostanza stupefacente. Posto dapprima ai domiciliari e poi, all’udienza di convalida, all’obbligo di dimora nel Comune di Montesarchio. Oggi il Gip presso il Tribunale di Benevento, dott. Ssa Palmieri, su istanza difensiva (avv. Mario Cecere) ha revocato l’obbligo di dimora e posto di nuovo in libertà Amin Vincenzo Hedhili 23 anni. Il ragazzo era stato arrestato la vigilia di Pasqua, sabato 16 aprile, a Montesarchio, dopo che era stato fermato dai carabinieri intorno alle 17 nella centralissima piazza ‘La Garde’, perchè sorpreso a cedere della droga a un acquirente. I militari ispezionando la zona, trovarono circa 20 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Era stato arrestato il 16 Aprile perché trovato in possesso di 20 gr di sostanza stupefacente. Posto dapprima ai domiciliari e poi, all’udienza di convalida, aldinel Comune di. Oggi il Gip presso il Tribunale di Benevento, dott. Ssa Palmieri, su istanza difensiva (avv. Mario Cecere) hadie posto di nuovo in libertà Amin Vincenzo Hedhili 23 anni. Il ragazzo era stato arrestato la vigilia di Pasqua, sabato 16 aprile, a, dopo che era stato fermato dai carabinieri intorno alle 17 nella centralissima‘La, perchè sorpreso a cedere della droga a un acquirente. I militari ispezionando la zona, trovarono circa 20 ...

anteprima24 : ** #Spaccio di hashish e marijuana in piazza ‘La Garde’ a #Montesarchio: revocato l'obbligo di dimora per un 23enne… - TgrRaiCalabria : Due persone indagate per detenzione finalizzata allo #spaccio. Sono padre e figlio, di 52 e 28 anni, autotrasportat… - Trentin0 : Un arresto per spaccio di droga alle Albere: i carabinieri fermano un 19enne mentre cede una dose a un minore - salernotoday : Trovato in auto con 231 chili di hashish, nocerino incensurato va ai domiciliari - ViPiu_it : Sarcedo, Polizia Locale Nordest Vicentino denuncia un giovane in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio… -