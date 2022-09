Peggio del papetee di Salvini. Così Letta ha perso le elezioni (e il Pd) secondo Calise (Di lunedì 26 settembre 2022) Al di là dei risultati in rimonta rispetto ai sondaggi del Movimento 5 Stelle (che comunque dimezza i voti rispetto al 2018) e del Terzo polo come novità, dalle urne di ieri spicca sia il dato numerico del Pd , che il “come” è arrivato a quelle percentuali. Il Pd ha perso la fiducia dei cosiddetti ultimi (che scelgono M5S), del centro (che ha sostenuto FI e Tp e in parte anche FdI), e dell’uomo qualunque che si è astenuto oppure ha votato FdI. Troppo facile dare la colpa agli ultimi due o tre segretari, anche perché il ragionamento dovrebbe investire obiettivi e valori che forse sono fermi al periodo pre Renzi. Per la prima volta nella storia del Pd si è arrivati al dunque: un congresso è inevitabile? E l’opposizione può essere un’opportunità per riscoprire la propria identità? Formiche.net lo ha chiesto al prof. Mauro Calise, sociologo e politologo, ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 settembre 2022) Al di là dei risultati in rimonta rispetto ai sondaggi del Movimento 5 Stelle (che comunque dimezza i voti rispetto al 2018) e del Terzo polo come novità, dalle urne di ieri spicca sia il dato numerico del Pd , che il “come” è arrivato a quelle percentuali. Il Pd hala fiducia dei cosiddetti ultimi (che scelgono M5S), del centro (che ha sostenuto FI e Tp e in parte anche FdI), e dell’uomo qualunque che si è astenuto oppure ha votato FdI. Troppo facile dare la colpa agli ultimi due o tre segretari, anche perché il ragionamento dovrebbe investire obiettivi e valori che forse sono fermi al periodo pre Renzi. Per la prima volta nella storia del Pd si è arrivati al dunque: un congresso è inevitabile? E l’opposizione può essere un’opportunità per riscoprire la propria identità? Formiche.net lo ha chiesto al prof. Mauro, sociologo e politologo, ...

