Padova, scoppia il tablet tra le mani di un bambino di 5 anni (Di lunedì 26 settembre 2022) Il piccolo è rimasto leggermente ferito, sono intervenuti i vigili del fuoco per i fumi rilasciati dal dispositivo elettronico Leggi su repubblica (Di lunedì 26 settembre 2022) Il piccolo è rimasto leggermente ferito, sono intervenuti i vigili del fuoco per i fumi rilasciati dal dispositivo elettronico

CatelliCatell5 : ??????Padova, scoppia il tablet tra le mani di un bambino di 5 anni - telenordest : PADOVA | SCOPPIA IL TABLET, BAMBINO IN OSPEDALE - paoloangeloRF : Padova, bimbo di 5 anni gioca con il tablet ma gli scoppia in mano: è ricoverato in ospedale - UnioneSarda : #Italia - #Padova, il tablet gli scoppia fra le mani: bimbo di 5 anni finisce in ospedale - noraikend : RT @francobus100: Padova, bimbo di 5 anni gioca con tablet ma gli scoppia tra le mani: ricoverato in ospedale -