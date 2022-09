No: la Meloni non è isolata sul piano internazionale (Di lunedì 26 settembre 2022) A leggere i titoli di certe testate internazionali, sembra che il governo di centrodestra che si appresta a nascere sia internazionalmente isolato. “L'Italia è sulla buona strada per eleggere il governo più di destra dopo Mussolini”, ha titolato Politico.eu. “L’Italia si accinge ad avere un governo di estrema destra dopo il voto”, ha scritto il Washington Post. Tuttavia sbaglierebbe chi volesse trarre delle conclusioni a partire da questi titoli. Eh sì, perché la situazione è un tantino più complessa. Per mesi ci hanno ripetuto che Fratelli d’Italia sarebbe isolata dal punto di vista internazionale o, al massimo, legata a schieramenti politici esteri estremisti. Ebbene, le cose non stanno esattamente così. Negli ultimi anni, Giorgia Meloni ha seminato bene sul piano delle relazioni internazionali, creando dei rapporti ... Leggi su panorama (Di lunedì 26 settembre 2022) A leggere i titoli di certe testate internazionali, sembra che il governo di centrodestra che si appresta a nascere sia internazionalmente isolato. “L'Italia è sulla buona strada per eleggere il governo più di destra dopo Mussolini”, ha titolato Politico.eu. “L’Italia si accinge ad avere un governo di estrema destra dopo il voto”, ha scritto il Washington Post. Tuttavia sbaglierebbe chi volesse trarre delle conclusioni a partire da questi titoli. Eh sì, perché la situazione è un tantino più complessa. Per mesi ci hanno ripetuto che Fratelli d’Italia sarebbedal punto di vistao, al massimo, legata a schieramenti politici esteri estremisti. Ebbene, le cose non stanno esattamente così. Negli ultimi anni, Giorgiaha seminato bene suldelle relazioni internazionali, creando dei rapporti ...

