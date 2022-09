Milan, lo stop di Maignan apre la strada a Tatarusanu e Mirante (Di lunedì 26 settembre 2022) Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante, secondo e terzo portiere del Milan, avranno chance di giocare visto l'infortunio di Mike Maignan Leggi su pianetamilan (Di lunedì 26 settembre 2022) Cipriane Antonio, secondo e terzo portiere del, avranno chance di giocare visto l'infortunio di Mike

SkySport : ULTIM'ORA MILAN Lesione al muscolo gemello mediale per #Maignan Possibile stop di un mese per il portiere #SkySport #Milan - PietroMazzara : In attesa dei riscontri del #Milan, arriva da @leparisiensport la diagnosi emessa dallo staff medico della nazional… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@acmilan, lo stop di @mmseize apre la strada a #Tatarusanu e #Mirante - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Maignan https://… - PianetaMilan : .@acmilan, lo stop di @mmseize apre la strada a #Tatarusanu e #Mirante - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Maignan - Elbarto_bum_bum : @Milestemplaris Il Milan ha avuto anche il culo degli stadi chiusi. Dove molti hanno alzato il livello. Giocare in… -