TelevideoRai101 : Lagarde:'Prospettive scure per Eurzona' - MaristinaG : RT @Affaritaliani: L'allarme della Lagarde: 'L'economia rallenta, prospettive fosche' - mummy53690440 : Lagarde gela l'Europa: 'In arrivo trimestri complessiSarà recessione, ma alzeremo ancora i tassi d'interesse' - scarpettavenere : RT @askanews_ita: #Lagarde: “Le prospettive nell’eurozona si stanno facendo più scure” - Affaritaliani : L'allarme della Lagarde: 'L'economia rallenta, prospettive fosche' -

Agenzia ANSA

"Lesi stanno facendo più fosche. L'inflazione rimane troppo alta ed è probabile ... Lo ha detto la presidente della Bce Christinealla commissione Econ al Parlamento europeo, ...I rischi per leinflazionistiche sono principalmente al rialzo, riflettendo principalmente la possibilità di ulteriori importanti interruzioni nell'approvvigionamento energetico. Sebbene ... Lagarde, prospettive economiche si fanno più fosche Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ..."L'inflazione rimane troppo alta ed è probabile che rimanga al di sopra del nostro obiettivo per un lungo periodo. Nella nostra riunione di inizio mese, il ...