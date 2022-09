La campagna no vax non funziona: flop di Paragone (Di lunedì 26 settembre 2022) Il giornalista e il suo movimento anti-sistema non superano la soglia di sbarramento. Fallisce la retorica no euro e no pass di Italexit. Paragone incolpa l'astensionismo: "Speravamo in un'affluenza decisamente superiore" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 settembre 2022) Il giornalista e il suo movimento anti-sistema non superano la soglia di sbarramento. Fallisce la retorica no euro e no pass di Italexit.incolpa l'astensionismo: "Speravamo in un'affluenza decisamente superiore"

CarloCalenda : Quindi il messaggio è: chi non vota PD è per Putin; chi non vota PD è No Vax; chi non vota il PD è per Almirante. N… - CarloCalenda : .?@EnricoLetta? sono settimane che dici che votare noi è come votare la Meloni, che siamo truffatori, che chi non v… - camilla_casari : RT @mbx1900: La campagna elettorale tesa ad evitare il Fascismo;le follie del Gp,Coprifuoco x 8 mesi,l’egemonia culturale,l’aver annichilit… - rickypi92 : RT @mbx1900: La campagna elettorale tesa ad evitare il Fascismo;le follie del Gp,Coprifuoco x 8 mesi,l’egemonia culturale,l’aver annichilit… - AlaskaSpines : RT @mbx1900: La campagna elettorale tesa ad evitare il Fascismo;le follie del Gp,Coprifuoco x 8 mesi,l’egemonia culturale,l’aver annichilit… -