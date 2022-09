Inter, rinnovo Skriniar in stallo: Psg proverà l’assalto a gennaio a metà prezzo (Di lunedì 26 settembre 2022) In casa Inter tiene banco la situazione legata al rinnovo di Milan Skriniar, che tarda ad arrivare: in verità, dopo aver resistito agli assalti del Psg in estate, i nerazzurri non hanno potuto registrare i passi avanti che si attendevano, complice una situazione finanziaria complicata e, non ultimo, un inizio di stagione altrettanto difficile. Per questo, come riporta La Gazzetta dello Sport, i parigini torneranno alla carica il prossimo gennaio per il centrale slovacco, ma stavolta a meno della metà dell’offerta di poche settimane fa, ovvero fermandosi a circa 30 milioni, visto che a quel punto Skriniar avrà solo altri sei mesi di contratto con l’Inter, che quindi rischia di perderlo a zero. La società meneghina non può, infatti, nemmeno avvicinarsi ai nove milioni ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) In casatiene banco la situazione legata aldi Milan, che tarda ad arrivare: in verità, dopo aver resistito agli assalti del Psg in estate, i nerazzurri non hanno potuto registrare i passi avanti che si attendevano, complice una situazione finanziaria complicata e, non ultimo, un inizio di stagione altrettanto difficile. Per questo, come riporta La Gazzetta dello Sport, i parigini torneranno alla carica il prossimoper il centrale slovacco, ma stavolta a meno delladell’offerta di poche settimane fa, ovvero fermandosi a circa 30 milioni, visto che a quel puntoavrà solo altri sei mesi di contratto con l’, che quindi rischia di perderlo a zero. La società meneghina non può, infatti, nemmeno avvicinarsi ai nove milioni ...

