Filippine | tifone Noru | morti cinque soccorritori

(Di lunedì 26 settembre 2022) Manila, 26 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Almenomembri delle squadre di soccorso sonoa causa del, che ha colpito lela scorsa notte. Il governatore di Bulacán, Daniel Fernando, ha spiegato a Gma News chemembri del personale dell'Ufficio provinciale per la gestione e la riduzione del rischio di catastrofi sono stati travolti dall'acqua durante le operazioni di soccorso. Un rapporto del National Disaster Risk Reduction and Management Council pubblicato stamattina indica che 643 persone sono state colpite dal, di cui 590 si trovano nei centri di evacuazione. Inoltre, dodici località hanno subito interruzioni di corrente, diversi voli nazionali sono stati cancellati e le lezioni nelle scuole ...

Il super tifone Noru, il più potente del Pacifico del 2022, con venti fino a 195 km orari, si è abbattuto sulle Filippine. Dopo aver obbligato migliaia di persone a evacuare le zone a rischio, Noru ha toccato terra. Cinque soccorritori sono morti nelle Filippine dopo essere stati inviati in una zona colpita dal super tifone Noru.