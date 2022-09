Federer, Tiafoe non ci sta: “Non ho intenzione di scusarmi. Lui ha molto di cui scusarsi negli ultimi 24 anni in cui…” (Di lunedì 26 settembre 2022) Il tennista statunitense Frances Tiafoe, dopo aver sconfitto in Laver Cup nel doppio insieme al connazionale Sock, la coppia Nadal-Federer, con lo svizzero alla sua ultima partita della sua incredibile carriera, è voluto tornare sulle critiche ricevute negli ultimi giorni: “Voglio sempre vedere Roger Federer vincere, ma non ho intenzione di scusarmi con lui. Lui L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Tabellone Masters 1000 Indian Wells 2021: Berrettini guida la folta pattuglia azzurra Dove vedere Sinner-Millman: streaming e diretta tv Indian Wells Cassano: “Djokovic farà fatica a vincere un altro grande Slam, Federer ha più possibilità” (VIDEO) Paire sbotta ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Il tennista statunitense Frances, dopo aver sconfitto in Laver Cup nel doppio insieme al connazionale Sock, la coppia Nadal-, con lo svizzero alla sua ultima partita della sua incredibile carriera, è voluto tornare sulle critiche ricevutegiorni: “Voglio sempre vedere Rogervincere, ma non hodicon lui. Lui L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Tabellone Masters 1000 Indian Wells 2021: Berrettini guida la folta pattuglia azzurra Dove vedere Sinner-Millman: streaming e diretta tv Indian Wells Cassano: “Djokovic farà fatica a vincere un altro grande Slam,ha più possibilità” (VIDEO) Paire sbotta ...

Giamasci : RT @tutticonvocati: ???#Bruno: 'Frasi di #Panatta contro #Sock e #Tiafoe per aver tirato addosso a #Federer e #Nadal? Non ha senso, non è un… - CorSport : #Tiafoe a muso duro: 'Non intendo scusarmi con #Federer' ?? - Sport_Fair : #Tiafoe non teme le critiche 'Non ho intenzione di scusarmi con #Federer' - zazoomblog : Tiafoe a muso duro: Non intendo scusarmi con Federer - #Tiafoe #duro: #intendo #scusarmi -