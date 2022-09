Elezioni 2022 | l’Italia vira a destra | exploit di Fdi

(Di lunedì 26 settembre 2022) Ledicono che il partito di Giorgia Meloni è quello più votato dagli italiani (o almeno da quelli che sono andati a votare). Pd non raggiunge il 20%, M5S terza forza, Lega sotto il 10%.“Dagli italiani in questepolitiche è arrivata una indicazione chiara”. Così la leader di

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - bizcommunityit : Elezioni, Salvini: “È stato premiato chi ha fatto opposizione, stare nel #governo Draghi ci ha… - medicojunghiano : SPOT IMPEGNO CIVICO - Elezioni 2022 -

A chi andranno i ruoli chiave del nuovo governo , per esempio i presidenti di Camera e Senato Lepolitichesono state vinte da Giorgia Meloni , e con dei dati che non lasciano dubbi: la maggioranza della nuova legislatura si è delineata con chiarezza. Ad avere l'ultima parola sarà ......il primo trimestre a crescita negativa dato che riteniamo che anche il quarto trimestre del... Lo scudo antispread Nella giornata che segue lepolitiche italiane e in cui si registra un ...Gli eletti marchigiani che andranno a Roma saranno 15. In attesa della distribuzione dei seggi del voto proporzionale gli eletti sicuri con l’uninominale sono tutti del centro destra. Un vero cappotto ...di Andrea Stefano Marini Balestra Viterbo, 26.9.22 – Sabato scorso, prima della giornata del voto di domenica, avevamo indicato quali e quanti erano i nostri concittadini della Tuscia candidati per la ...