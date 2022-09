Cucchi e Lotito eletti al Senato

GGiagnuolo : @you_trend @SkyTG24 Certo che la #Cucchi a #Firenze e #Lotito in #Molise dicono che il legame col territorio paga :-) - Andrea44cssm : @CucchiRiccardo Signor Cucchi, mi duole dirlo ma questa poteva risparmiarla. Cosa avrebbe potuto dire di altro il c… -

Il Tempo

... uninominale, ma al Senato, per Ilariaa Firenze che è anche capolista al plurinominale al ... C'è anche il patron della Lazio Claudio, che si presenta all'uninominale del Molise per Forza ...... Stresa - Derthona (Mattia Rodighiero di Vicenza), Vado - Pontdonnaz (Angelo Davidedi ... Le variazioni di campo : la gara Derthona - Fossano (A) sarà disputata al comunaledi Tortona, ... Elezioni 2022, l'algoritmo calcola chi andrà in Parlamento. Lotito può brindare, Sgarbi rischia grosso A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Riccardo Cucchi, noto giornalista RAI ...Riccardo Cucchi – noto tifoso della Lazio – ha difeso Luis Alberto, ingiustamente accusato di essere il germe di cui ha parlato Sarri Nel post partita di Midtjylland Lazio, mister Sarri ha analizzato ...