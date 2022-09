Conte torna alla Juventus? Ecco perchè farebbe fallire i bianconeri (Di lunedì 26 settembre 2022) In un momento non semplicissimo sembra che la Juventus possa tornare su Antonio Conte; Ecco perché non sarebbe del tutto accettato. E’ sicuramente un periodo non semplice in casa Juventus; la sosta da un parte può aiutare a risolvere i problemi, dall’altra alimenta dubbi e domande sul futuro di una squadra il cui inizio di stagione non poteva che essere peggiore. Bisogna, però, fare una distinzione piuttosto netta: in campionato, considerando soprattutto il mondiale invernale che può cambiare tutto, il tempo di recuperare è ancora alto mentre in Champions, se si vuole passare il girone, non si può più sbagliare dopo due sconfitte consecutive. La figura su cui si sta riflettendo maggiormente è quella di Allegri; nelle ultime ore sembra si sia fatto addirittura il nome di Antonio Conte. ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 26 settembre 2022) In un momento non semplicissimo sembra che lapossare su Antonioperché non sarebbe del tutto accettato. E’ sicuramente un periodo non semplice in casa; la sosta da un parte può aiutare a risolvere i problemi, dall’altra alimenta dubbi e domande sul futuro di una squadra il cui inizio di stagione non poteva che essere peggiore. Bisogna, però, fare una distinzione piuttosto netta: in campionato, considerando soprattutto il mondiale invernale che può cambiare tutto, il tempo di recuperare è ancora alto mentre in Champions, se si vuole passare il girone, non si può più sbagliare dopo due sconfitte consecutive. La figura su cui si sta riflettendo maggiormente è quella di Allegri; nelle ultime ore sembra si sia fatto addirittura il nome di Antonio. ...

