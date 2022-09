Cantare la resistenza in Iran, le donne occupano le piazze (Di lunedì 26 settembre 2022) Sui social, una ragazza intona Bella ciao in persiano. La giovane è senza velo. Comparso inizialmente nell’account di Twitter @gandom Sa007, il video è stato condiviso migliaia di volte, diventando un L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 26 settembre 2022) Sui social, una ragazza intona Bella ciao in persiano. La giovane è senza velo. Comparso inizialmente nell’account di Twitter @gandom Sa007, il video è stato condiviso migliaia di volte, diventando un L'articolo proviene da il manifesto.

emanuelino10 : RT @Frances59546252: Bella ciao inno alla resistenza c/la sopraffazione,cantata dai partigiani di mezzo mondo x sentirsi forti in battagla,… - Claudiamarameo : @FlavioBertolin8 Già, a parte Laura Pausini che non sarà fascista ma è una ignorantona e anche poco rispettosa dell… - giustiziereX : @il_kuzzo @TizianaFerrario @WazhmaAyoubi era un canto della resistenza che la sinistra ha strumentalizzato facendol… - BowditchRoman : RT @Frances59546252: Bella ciao inno alla resistenza c/la sopraffazione,cantata dai partigiani di mezzo mondo x sentirsi forti in battagla,… - e_balestra : RT @Frances59546252: Bella ciao inno alla resistenza c/la sopraffazione,cantata dai partigiani di mezzo mondo x sentirsi forti in battagla,… -