Batistuta: «L’Italia aveva una sua identità: difesa e contropiede. Ora non la riconosco più» (Di lunedì 26 settembre 2022) Gabriel Omar Batistuta intervistato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Alcune delle risposte. Su Zdenek Zeman. «Mi è sempre piaciuto per la sua coerenza e per il suo modo di intendere il calcio. Uno che non ha mai fatto sconti a nessuno e che è sempre rimasto se stesso. Il gioco di Zeman è sempre stato finalizzato a segnare tanti gol, sì. E cosa c’è di più bello nel calcio che segnare gol? Zeman mi ha sempre incuriosito, di lui mi ha parlato tanto Chamot (compagno di nazionale) e Baiano che è stato mio compagno alla Fiorentina. Il Foggia degli anni novanta è stata una squadra pazza e incredibile. Una grande sorpresa per la serie A». Atalanta e Udinese. «Sì, sono due squadre che mi piacciono molto, attaccano e cercano la vittoria in tutti i modi. Provano a fare gol con tanti giocatori. Anche il Napoli gioca un grande calcio, la squadra di Spalletti la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 settembre 2022) Gabriel Omarintervistato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Alcune delle risposte. Su Zdenek Zeman. «Mi è sempre piaciuto per la sua coerenza e per il suo modo di intendere il calcio. Uno che non ha mai fatto sconti a nessuno e che è sempre rimasto se stesso. Il gioco di Zeman è sempre stato finalizzato a segnare tanti gol, sì. E cosa c’è di più bello nel calcio che segnare gol? Zeman mi ha sempre incuriosito, di lui mi ha parlato tanto Chamot (compagno di nazionale) e Baiano che è stato mio compagno alla Fiorentina. Il Foggia degli anni novanta è stata una squadra pazza e incredibile. Una grande sorpresa per la serie A». Atalanta e Udinese. «Sì, sono due squadre che mi piacciono molto, attaccano e cercano la vittoria in tutti i modi. Provano a fare gol con tanti giocatori. Anche il Napoli gioca un grande calcio, la squadra di Spalletti la ...

GoalItalia : Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi #26settembre: 'Leao lo teniamo noi', 'Amate l'Italia', ' 'Vlahovic studia… - napolista : #Batistuta: «L’#Italia aveva una sua identità: difesa e contropiede. Ora non la riconosco più» Alla Gazzetta. «Per… - VELOSPORT1960 : - sportli26181512 : Batistuta: 'Firenze, sono pronto. Italia, non ti riconosco': Batistuta: 'Firenze, sono pronto. Italia, non ti ricon… - Elpavo271267 : RT @GoalItalia: Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi #26settembre: 'Leao lo teniamo noi', 'Amate l'Italia', ' 'Vlahovic studia Batistut… -