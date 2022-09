Audi RS Q e-tron E2: prove generali al Rally del Marocco (Di lunedì 26 settembre 2022) Ora è imminente il debutto in gara. Tutti e tre gli equipaggi ufficiali trong>Audi trong> – Mattias Ekström/Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger e Carlos Sainz/Lucas Cruz – parteciperanno al Rally del Marocco, in calendario dall’1 al 6 ottobre. È un fitto calendario quello che attende trong>Audi trong> Sport nella seconda metà dell’anno. Dopo i primi test a Source Leggi su rallyeslalom (Di lunedì 26 settembre 2022) Ora è imminente il debutto in gara. Tutti e tre gli equipaggi ufficialitrong> – Mattias Ekström/Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger e Carlos Sainz/Lucas Cruz – parteciperanno aldel, in calendario dall’1 al 6 ottobre. È un fitto calendario quello che attendetrong> Sport nella seconda metà dell’anno. Dopo i primi test a Source

