Alec Baldwin padre per la settima volta: «Il nostro piccolo sogno che diventa realtà» (Di lunedì 26 settembre 2022) Alec Baldwin, padre per la settima volta. «Lei è qui! Siamo così emozionati di presentarvi il nostro piccolo sogno che diventa realtà!» scrive l’attore a corredo di un video Instagram in cui mostra la moglie Hilaria con la piccola neonata e gli altri figli. La piccola è nata lo scorso 22 settembre, che hanno deciso di chiamare con un nome italiano, anzi con tre: «Ilaria Catalina Irena». Insieme alle dolci parole, anche alcune foto della neonata insieme alla mamma subito dopo il parto e dei momenti in cui è stata portata per la prima volta a casa a conoscere gli altri fratelli e sorelle. «Entrambe, io e lei, siamo felici e in salute – ha poi aggiunto la neo mamma – I nostri Baldwinito ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 26 settembre 2022)per la. «Lei è qui! Siamo così emozionati di presentarvi ilche!» scrive l’attore a corredo di un video Instagram in cui mostra la moglie Hilaria con la piccola neonata e gli altri figli. La piccola è nata lo scorso 22 settembre, che hanno deciso di chiamare con un nome italiano, anzi con tre: «Ilaria Catalina Irena». Insieme alle dolci parole, anche alcune foto della neonata insieme alla mamma subito dopo il parto e dei momenti in cui è stata portata per la primaa casa a conoscere gli altri fratelli e sorelle. «Entrambe, io e lei, siamo felici e in salute – ha poi aggiunto la neo mamma – I nostriito ...

