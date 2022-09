Van Aert e l’ennesima occasione persa | il rischio di diventare un perdentone

(Di domenica 25 settembre 2022) Alla fine il Re si è accomodato sul trono più alto del mondo. Remco Evenepoel grazie ad un’azione delle sue ha conquistato il campionato del mondo a Wollongong, riuscendo nell’impresa dopo aver vinto anche quello della categoria Juniores ad Innsbruck nel 2018. Alla vigilia ci si domandava chi tra lui e Wout Vanavrebbe avuto i gradi di capitano della Nazionale belga dopo il pastrocchio dell’anno passato, e lo stesso team ha corso molto simile a quanto fatto in casa dodici mesi fa, mandando in avanscoperta il classe ’00 ritrovatosi stavolta nella fuga giusta e che lo ha portato in solitaria al successo di giornata. LEGGI ANCHE: Wout Vanha rinnovato il contratto con la Jumbo Visma Vancontinua a guardare gli altri vincere gli appuntamenti più importanti L’altro fenomeno, Van, ha concluso al ...

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP - 10) 1. Tadej Pogacar (Slovenia) 4.946 2. Remco Evenepoel (Belgio) 4.767,5 3. Wout(Belgio) 4.565 4. Jonas Vingegaard (Danimarca) 3.088 5. Aleksandr Vlasov (Russia) 2.457 6. Arnaud de Lie (Belgio) 2.231 7. Stefan Kueng (Svizzera) 2.200 8. Primoz Roglic (Slovenia) 2.110,5 9. ...Corridori come Evenepoel, Alaphilippe,sono impressionanti. Fanno un'altra gara. Bettiol ha vinto un Fiandre è vero, ma poi Non è più arrivato tra i primi cinque in una Grande Classica. Gli ...Come ogni anno quando ci sono i Mondiali, e ogni quattro quando ci sono le Olimpiadi, cresce la polemica riguardante l’uso delle radioline nelle corse ciclistiche. O meglio, in questi casi la polemica ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...