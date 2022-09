Scherma, Bebe Vio: 'Disabilità diventi parte della nostra normalità' (Di domenica 25 settembre 2022) ... Scherma, basket, calcio e pallavolo, tutte nella loro versione paralimpica', ha detto la campionessa della Scherma paralimpica azzurra, riportate da Gazzetta.it. 'La figata è che la materia prima ce ... Leggi su ladiscussione (Di domenica 25 settembre 2022) ..., basket, calcio e pallavolo, tutte nella loro versione paralimpica', ha detto la campionessaparalimpica azzurra, riportate da Gazzetta.it. 'La figata è che la materia prima ce ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: Scherma, Bebe Vio: 'Quando si fa sport non ci sono differenze' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Scherma, Bebe Vio: 'Quando si fa sport non ci sono differenze' - susydigennaro : RT @napolimagazine: Scherma, Bebe Vio: 'Quando si fa sport non ci sono differenze' - napolimagazine : Scherma, Bebe Vio: 'Quando si fa sport non ci sono differenze' - apetrazzuolo : Scherma, Bebe Vio: 'Quando si fa sport non ci sono differenze' -