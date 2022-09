Remco Evenepoel, la grande conquista: “Ho vinto tutto!” (Di domenica 25 settembre 2022) La gioia, ovviamente, non si può contenere e l’orgoglio, dopo le critiche piovute durante lo scorso anno, ruggisce in modo vivace e perentorio. Remco Evenepoel si è sbarazzato della concorrenza dei rivali laureandosi campione del mondo di ciclismo in Australia, dopo aver vinto nello stesso anno la Liegi-Bastogne-Liegi e la Vuelta. Un successo in volata che ha certificato la nascita, definitiva, della nuova stella di questo movimento sportivo. Le parole del neo campione del mondo Remco Evenepoel (Credit foto – Getty Images)Ecco le parole, intrise di gioia ed orgoglio, del nuovo campione del mondo di ciclismo: “Questa vittoria non è comparabile a quella tra gli juniores, qui siamo su un altro livello. Terminare questa incredibile stagione così mi rende estremamente felice. Quando siamo rimasti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 settembre 2022) La gioia, ovviamente, non si può contenere e l’orgoglio, dopo le critiche piovute durante lo scorso anno, ruggisce in modo vivace e perentorio.si è sbarazzato della concorrenza dei rivali laureandosi campione del mondo di ciclismo in Australia, dopo avernello stesso anno la Liegi-Bastogne-Liegi e la Vuelta. Un successo in volata che ha certificato la nascita, definitiva, della nuova stella di questo movimento sportivo. Le parole del neo campione del mondo(Credit foto – Getty Images)Ecco le parole, intrise di gioia ed orgoglio, del nuovo campione del mondo di ciclismo: “Questa vittoria non è comparabile a quella tra gli juniores, qui siamo su un altro livello. Terminare questa incredibile stagione così mi rende estremamente felice. Quando siamo rimasti ...

