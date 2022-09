Moto2, la classifica del Mondiale 2022 aggiornata dopo il GP di Giappone: testa a testa Ogura-Fernandez (Di domenica 25 settembre 2022) La classifica del Mondiale Moto2 aggiornata dopo il Gran Premio di Giappone 2022, andato in scena sul circuito di Motegi. Con la vittoria sul circuito di casa Ai Ogura accorcia sempre di più le distanze: ora sono solo due i punti di vantaggio da parte di Augusto Fernandez sul nipponico. Una lotta che presumibilmente si deciderà all’ultima gara. L’ORDINE DI ARRIVO LA classifica aggiornata 1. Augusto Fernandez (Esp) 234 punti 2. Ai Ogura (Jpn) 232 3. Aron Canet (Esp) 177 4. Celestino Vietti (Ita) 162 5. Tony Arbolino (Ita) 138 6. Pedro Acosta (Esp) 132 7. Joe Roberts (Usa) 126 8. Jake Dixon (Gbr) 121 9. Somkiat Chantra (Tha) 120 10. Alonso Lopez (Esp) 105 ... Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Ladelil Gran Premio di, andato in scena sul circuito di Motegi. Con la vittoria sul circuito di casa Aiaccorcia sempre di più le distanze: ora sono solo due i punti di vantaggio da parte di Augustosul nipponico. Una lotta che presumibilmente si deciderà all’ultima gara. L’ORDINE DI ARRIVO LA1. Augusto(Esp) 234 punti 2. Ai(Jpn) 232 3. Aron Canet (Esp) 177 4. Celestino Vietti (Ita) 162 5. Tony Arbolino (Ita) 138 6. Pedro Acosta (Esp) 132 7. Joe Roberts (Usa) 126 8. Jake Dixon (Gbr) 121 9. Somkiat Chantra (Tha) 120 10. Alonso Lopez (Esp) 105 ...

motorboxcom : #Moto2 Ai #Ogura domina il #JapaneseGP e si porta a -2pt in classifica su Augusto #Fernandez, secondo in rimonta da… - zazoomblog : Moto2 GP Giappone 2022 risultati e classifica qualifiche: griglia di partenza pole di Canet 3^ Arbolino lontanissim… - sportface2016 : #Moto2, la griglia di partenza del #JapaneseGP: pole di #Canet, 3^ #Arbolino, lontanissimo #Vietti - ToriItaliani : Visto le condizioni pessime a Motegi proporrei di far partire la Moto2 e la MotoGP con la griglia basata sulla classifica delle FP2?? - dianatamantini : MOTO2 - Secondo turno di libere sotto la pioggia. In testa alla classifica della sessione c'è Fermin Aldeguer, a re… -