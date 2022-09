Mascherine, dal 1° ottobre via obbligo su bus, treni e mezzi di trasporto scolastico. A scuola FFP2 in alcuni casi (Di domenica 25 settembre 2022) Dal 1° ottobre le Mascherine FFP2 non saranno più obbligatorie sui mezzi di trasporto pubblici compresi i mezzi adibiti al trasporto scolastico. L'obbligo di indossare la mascherina era ormai decaduto in quasi tutti i contesti, ma era stato prorogato fino al 30 settembre su diversi mezzi di trasporto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 25 settembre 2022) Dal 1°lenon saranno più obbligatorie suidipubblici compresi iadibiti al. L'di indossare la mascherina era ormai decaduto in quasi tutti i contesti, ma era stato prorogato fino al 30 settembre su diversidi. L'articolo .

Agenzia_Ansa : Conto alla rovescia per le mascherine anti-Covid: dal 30 settembre decadranno quasi tutte le restrizioni che erano… - orizzontescuola : Mascherine, dal 1° ottobre via obbligo su bus, treni e mezzi di trasporto scolastico. A scuola FFP2 in alcuni casi - violella : RT @Minelda14: Addio dal 1° ottobre a mascherine su bus e treni, da novembre stop anche al lavoro. Ma green pass in ... - mlpedo : RT @DmitryEvic: Corte dei Conti, Zingaretti sotto inchiesta per il caso mascherine. Per non interferire con la campagna elettorale i magist… - 9091campioni : RT @DmitryEvic: Corte dei Conti, Zingaretti sotto inchiesta per il caso mascherine. Per non interferire con la campagna elettorale i magist… -